Staffan Engblom, KD: Märkliga påståenden från Arne Sjögren

De röd-gröna (som apropå ämnet, är de enda två färger som man kan blanda för att få fram brunt) anser att Israel borde låta dem som vill fly, göra det. En åsikt som säkert de flesta håller med om. Men när man ställer frågan hur man då skall försäkra sig om att det inte finns Hamas-soldater bland flyktingarna, så får man svaret att Israel bör kontrollera de flyende innan de släpps över gränsen. Alltså kontrollera 700 000 människor vid en gräns under brinnande krig! De röd-gröna (eller bruna) anser också att Israel skall avstå ifrån att bomba eller att med marktrupper gå in i sjukhus och andra offentliga byggnader i Gaza.

Men om nu Hamas har byggt sin ledningscentral under det största sjukhuset, grävt tunnlar för vapentransport och vapen lager just under det största sjukhuset och kanske under fler än det. Hur gör man då, för att få slut på anfallen mot Israel?