Arne Sjögren: DFLP fanns inte på någon terrorlista

I Aftonbladet den 13 november i år kan man läsa en artikel undertecknad av 28 personer som är svenska judar eller har judisk bakgrund. ”Vi fördömer såväl Israels ockupationspolitik som Hamas terrorattack. Vi eftersträvar en fredlig lösning där israeler och palestinier kan leva sida vid sida med samma rättigheter och villkor.” De 28 i gruppen tar samma ställning som många judiska grupper i olika delar av världen som engagerar sig mot ockupationspolitiken. Israeliska B´Tselem, svenska judar för israelisk-palestinsk fred och amerikanska Not in My Name och Jewish Voice for Peace är några av dessa.