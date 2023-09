Ingemar Basth (MP) tycker att de boende i Böne ska acceptera att ha vindkraft intill sina bostäder. Det framgår med all önskvärd tydlighet av en insändare i UT den 8 september . Men tänk om de nu inte gör det?

Fakta i målet är att vi har en meningsskiljaktighet mellan ett företag, Eolus, som vill bygga 170 meter höga vindkraftverk med enorma 138 meter rotordiameter som sveper precis över trädtopparna i Böne, och de berörda grannarna som inte vill ha dem där. Det måste kännas bra för företaget att någon i lilla Ulricehamn för deras talan i den lokala debatten. Lite fascinerande att det just är en miljöpartist som verkligen står upp för storföretaget som medvetet drivit ett projekt under radarn under tio års tid, för att invänta större kraftverk och därmed kunna sälja anläggningen dyrare när den är färdigbyggd.