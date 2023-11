Exempel på detta är Donald Trump, Jair Bolsonaro, Giorgia Meloni med flera. Gemensamt för dessa är att de särskiljer personer på grund av etnicitet, sexuell läggning/könsidentitet och religion. Det finns även förnekande av forskning (klimatförnekelse) och begränsande av kunskap i framförallt skolor. Högersidans största välgörare är okunskap. En vis man sa en gång “Education is the most powerful weapon you can use to change the world” (Nelson Mandela). Utöver detta har vi spridande av falsk information, uppvigling till våldsamma handlingar, förnekande av demokratiska val och stor tilltro till konspirationsteorier. Det är snart 80 år sedan Europa och världen fick se konsekvenserna av en av de mest högerextrema människorna som levt. Sverige och världen vandrar på en skör tråd mellan högerpolitik och högerextremism. I Sveriges fall så är det tack vare SD:s inflytande.