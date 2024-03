Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götalandsregionen har under lång tid haft betydande utmaningar och kämpat med dålig tillgänglighet och långa köer. Till skillnad från den rödgröna ledningen (S, V och MP) menar vi att fler insatser behövs. Vi menar att privata vårdgivare kan medverka till att erbjuda specialiserad vård och därmed minska väntetiderna, vilket gynnar alla.

Barn och unga som mår psykiskt dåligt måste snabbt få hjälp. Under föregående två mandatperioder införde M, KD, C och L särskilda UPH-enheter (ungas psykiska hälsa) på vårdcentralerna, det regiongemensamma kontaktcentret En väg in med uppdraget att triagera barn och unga till rätt vårdnivå samt en regional utredningsenhet för att minska köerna till utredning. Det var inte tillräckligt. Tillgängligheten till BUP måste förbättras och finnas nära där man bor. Därför har vi lagt fram ett förslag om att införa vårdval inom den öppna specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin för att stärka vården i regionen.