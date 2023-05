Jag för min del vill jag leva i ett Sverige där alla kan vara med i idrott, musik, teater, utbildningar i olika former, skriver Arne Sjögren (V).

Foto: Pontus Lundahl/TT

Låt alla människor få tillgång till all kultur utan personlig kostnad. Bibliotekets placering tillsammans med ICA-tornet i Ulricehamn är i grunden en idé från Moderaterna under ledning av Lars Holmin. Under den tiden när Holmin var kommunalråd i Ulricehamns kommun togs beslutet. Det har kostat oss skattebetalare ett antal miljoner kronor.