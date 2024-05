Dalstorp tar emot Alingsås IF

Dalstorp möter Alingsås IF hemma på Dalshov i division 3 mellersta Götaland herr i fotboll i dag. Dalstorp har sju matcher i rad utan förlust inför mötet med åttondeplacerade Alingsås IF. Alingsås IF blev utan poäng i senaste matchen, mot Tölö.