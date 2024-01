Förberedelsen

– Det beror på vart du är. För din del som bara har två månader på dig handlar det om att stå så mycket på skidor som möjligt, lägg bort gym och stakmaskin. Tiden i spåren är det viktigaste. Träna gärna utan stavar för att få in tekniken.

Under loppet

– Det vanligaste misstaget är att man tar ut sig för mycket i början. Börja lugnt och ta det försiktigt under första halvan, så kan du öka i Oxberg, säger Markus Jönsson.

Maten

– Att äta en hel måltid under loppet är inte läge, men det finns fika vid kontrollerna och så kan du ta med energikakor eller gel som du äter i spåren. Det är bra att magen får något att jobba med. Kakorna kan frysa, så skär gärna upp dem i bitar innan.

Klädsel

Tömma blåsan

– Vi som åker fort gör det under tiden. Men det finns toaletter vid kontrollerna, eller så får man sticka ut i skogen längs spåren.

För oss nybörjare ...

– Att det är mycket kö. Förvänta dig köer överallt, både under dagen och dagen innan. Just logistiken är något många inte tänker på. Och även under loppet, börjar du i led 10 kan det ta dig 1,5 timme att ta dig till första kontrollen vid Smågan.