Västtrafik svarar direkt: Vi satte in extrabussar på turen

Det är många som åker med buss 200. Under förra veckan satte Västtrafik in extra bussar.

Det är många som åker med buss 200. Under förra veckan satte Västtrafik in extra bussar. Foto: Marie Haglund

I förra veckan satte vi in extra bussar för att minska antal stående på den aktuella turen. I våra bussar finns ett automatiskt system som räknar antalet passagerare ombord. Det innebär att vi kan se antal resenärer per tur och sätta in extra bussar där vi ser att många reser. Om det fortsätter att vara trångt på bussarna får vi se vad vi mer kan göra.