Vi har kvalificerade företag i kommunen som uppfyller de kriterier som fodras. Som exempel landar dock omsättningen för ett av dem under de två senaste åren strax under 600 miljoner kronor på två år. I övrigt ett starkt bolag och goda skattebetalare. Cirka 15 miljoner i skatt till Ulricehamns kommun på de två sista boksluten. Men bolaget lämnade inte in anbud då de med endast ett mindre belopp missade de 300 miljoner kronor per år de två senaste boksluten som kommunen satt upp.