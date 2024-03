UIFK:s ordförande: Flera aktörer måste agera gemensamt för elitsteg

Den lilla föreningen i det lilla samhället orkade streta emot under många år och hålla sig på en bra nivå, även om det gick inflation i divisionerna under 1980-talet så att division 2 helt plötsligt var den fjärde högsta serien i landet.

Trots att det finns en risk att den tid som förflutit skulle kunna ha fördunklat mitt minne är jag är övertygad om att de kärnpunkter som höll Grimsås IF på denna nivå under 40 år är de samma som skulle behöva uppfyllas för att Ulricehamns IFK, eller annan förening som håller på med lagsporter, ska kunna hålla en position strax under eliten.