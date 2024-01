Den första januari såldes en liter diesel i Sverige för under 18 kronor, drygt tio kronor lägre än toppnoteringarna under 2022. Alla vet att det finns ett flertal faktorer som påverkar priset, men vi i Sverigedemokraterna har drivit på för sänkt reduktionsplikt och sänkt skatt på bränsle, vilket har varit avgörande. Den som är envis vinner i längden.

Nu har vi svart på vitt att kraftigt sänkt reduktionsplikt innebär sänkt pris på diesel. Många har försökt förtiga eller prata bort detta uppenbara faktum, men de fick fel redan på nyårsnatten, då dieselpriserna sänktes med mer än fyra kronor per liter.

Så sent som sommaren 2021 var alla övriga riksdagspartiet överens om att reduktionsplikten skulle fortsätta att stegras, nästan i all oändlighet. Den sorgliga sanningen var att de inte hade analyserat konsekvenserna sin egen politik, vilket fick förödande konsekvenser för svenska bilister. Bara under de två senaste åren har tiotals miljarder kronor förslösats på detta misslyckade, en nota som har betalats av transportbranschen, lantbruket och hushållen.