Svar direkt: Samarbete nödvändigt för att kunna dela kostnader

Per, tack för din insändare och tydliga synpunkter på Ulricehamns Tidning.

Vårens erbjudande för UT:s prenumeranter att utan kostnad haka på DN och Expressen Premium är just ett erbjudande. Inför det här insändarsvaret tittade jag på priserna för landets tredagarstidningar. UT ligger, även efter årets prishöjning, lågt jämfört med övriga Tidningssverige. Norra Halland och Säffle Tidning finns någon tia under UT:s pris, många andra är 100 kronor dyrare per månad.