I insändaren läser jag många referenser till ”staden” men det som jag saknar i hennes insändare är hur de som bor på landsbygden ska lägga om sina liv. Kan det vara så att Ingela Björck bor i tätort och har intrycket att alla har närhet till allmänna kommunikationer eller har förmågan att cykla med all pick och pack?

Många såg fördelarna av att flytta ut på landet under pandemin men där, kan jag rapportera, är kollektivtrafiken minst sagt glest och ibland obefintligt. Ska kollektivtrafiken byggas ut så att den ger alla på landsbygden samma rörelsefrihet som bilen idag ger blir nog utsläppen än värre. Hur har Ingela Björck tänkt att, till exempel, bönder ska göra? Dessa hårt slitande människor som ofta bor långt från städerna och producerar mat åt oss alla. Många gånger är just bilen deras enda möjlighet att införskaffa förnödenheter. Ska lands- och glesbygden i vårt avlånga land avbefolkas så att all privat bilåkande ska upphöra?