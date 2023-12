Nu är det snart jul igen, och man håller på med allehanda förberedelser, som exempelvis att skaffa sig en julgran, eller alla dessa klappar som ska köpas in. Och detta skapar ju en stress utan dess like, men alltsammans ramas in med tonerna från lite olika julsånger, som exempelvis ”Stilla Natt” eller ”It's Beginning to Look a Lot Like Christmas”.