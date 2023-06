Invånarna i Ukraina lider, och de ledande makthavarna över hela världen är skyddade från striderna, skriver Arne Sjögren, Vänsterpartiet. Bilden visar Volodymir Perekhzestenko som håller på att reparera sitt hus i Bucha i januari i år. Under de första veckorna av Rysslands invasion ägde intensiva strider rum i Bucha som ligger utanför Kiev.

Invånarna i Ukraina lider, och de ledande makthavarna över hela världen är skyddade från striderna, skriver Arne Sjögren, Vänsterpartiet. Bilden visar Volodymir Perekhzestenko som håller på att reparera sitt hus i Bucha i januari i år. Under de första veckorna av Rysslands invasion ägde intensiva strider rum i Bucha som ligger utanför Kiev. Foto: Ola Torkelsson / TT

De krig som pågår i världen är däremot helt emot mänskligheten och naturen. Krig är ett legaliserat massmord och en katastrof för naturen och all miljö. Ukraina bombade en oljedepå som innehöll 40 000 ton olja som brann upp. Och när gasledningen ifrån Ryssland sprängdes så måste dessa miljöbrott fördömas!

Under kuppliknande former ändrade ledningen för både S och SD sin inställning, vilket gjorde att riksdagen beslutade att lämna in en ansökan om att Sverige skulle anslutas till NATO. V och MP röstade emot en anslutning.