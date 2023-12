Konsumtionen av kläder och textilier bidrar till stora klimatutsläpp. Invånarna i Västra Götaland konsumerar 14 kilo kläder och textilier per person och år. I snitt slängs åtta kilo textil per person och år, trots att det många gånger hade kunnat återbrukas eller återvinnas. Sannolikheten är alltså stor att årets julklappströja till slut hamnar i soppåsen.

Hantering av textil och textilavfall är en högaktuell fråga. EU förhandlar om ett producentansvar för textil och från 2025 kräver EU:s avfallsdirektiv att textil samlas in separat från annat avfall. Enligt regeringens förslag kommer ansvaret för insamlingen hamna på kommunerna.

Biståndsorganisationen Human Bridge samlar in närmare 13 000 ton kläder och textil per år. Majoriteten av det som lämnas i våra containrar är helt och rent. 80 procent av det vi samlar in används igen medan 14 procent återvinns. Intäkterna från textilinsamlingen använder vi för att finansiera bistånd där sjukvårdsutrustning och sjukvårdsmaterial från Sverige förmedlas till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.