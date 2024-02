I Sverige föds just nu rekordfå barn. I genomsnitt föds 1,5 barn per kvinna, vilket är en bra bit under 2,1 som är antalet som behövs för att befolkningen ska fortsätta vara lika stor. Det kan leda till ett stagnerande samhälle, där allt fler äldre ska försörjas av allt fler yngre. Samtidigt så växer den äldre gruppens inflytande över politik och kultur.