Marknadsplatsen är en historisk plats i Ulricehamn, skriver Ulricehamns hembygdsförening. Bygg museum tillsammans med biblioteket, förordar föreningen i sin insändare. Bilden visar livdjursmarknad på platsen under tidigt 1900-tal.

Om vi inte bygger ett museum nu, där vi kan visa kommunens museisamling, när kan det då ske? Förmodligen inte under överskådlig tid. Tillsammans med kulturhuset/biblioteket kan vi få samordningsmöjligheter.

Marknadsplatsen är i sig en historisk plats. Här bedrevs storskalig boskapshandel under flera sekler, här fanns tullhus och tullport med starka kopplingar till knallehandeln. Platsen kan vara begynnelsen till staden Bogesund.

Andra ämnen, som museet skulle kunna uppmärksamma är att Ulricehamn under resehandelns guldålder var den främsta knallestaden, teko och industrihistoria, vår mer än hundraåriga järnvägshistoria och dess betydelse för stadens utveckling. Vidare kan Ätradalen med dess gamla rid- och handelsvägar lyftas och att staden under hälften av dess existens låg i gränstrakterna mot Danmark och vilka för och nackdelar detta förde med sig. Läget nära gränsen gjorde att det under medeltiden byggdes ovanligt många borgar och befästningar i det som nu är Ulricehamns kommun och att det här fanns flera adelssläkter som förväntades hjälpa kungamakten att övervaka och vid behov försvara gränsen. Även detta är något speciellt för bygden som är värt att lyfta och forska mer i.