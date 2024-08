Polisen efter skottlossningen: ”Försöker få fram orsak till varför de skjuter just där”

Ingen given måltavla till den skottlossning som ägde rum vid ett flerfamiljshus på Karlsslätt i Ulricehamn under tisdagsmorgonen har ännu identifierats. Det meddelar polisen under onsdagen, som gärna tar emot tips och iakttagelser från platsen.