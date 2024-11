Enligt föreläggandet tvättas flera hundra bilar om året på platsen: ”I samband med tillsynen uppgav ni att det tvättas ca 500 fordon per år, varav ca 300 personbilar och ca 200 tunga fordon, eller upp till 10 fordon per vecka.”

Det förekommer att bygg- och miljöförvaltningen lämnar över misstänka miljöbrott till åklagare: ”Faller det under åtal lämnar vi över det till åklagare. Det händer då och då”, säger Susanne Norberg, bygg- och miljöchef på Gislaved kommun. Foto: Anna Sjödin

Trots att Tranemo kommun menar att fordonen bara sköljs av, snarare än att tvättas, finns det ändå kemikalier för fordonstvätt på Moavägen. Även där upptäcktes brister under tillsynen. Kemikalierna för fordonstvätt var inte invallade. Invallningen är viktig då den ska kunna samla in all vätska om det skulle börja läcka. Eftersom verksamheten ligger nära en dricksvattentäkt är det extra viktigt