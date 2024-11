Från Bamse till Bredgårdsmannen – Agneta Tjäder levde för att berätta

I Stockholm var det inte dagstidning utan veckotidningar som lockade. Agneta anställdes på förlag och var 1973 med och startade upp tidningen Bamse, efter att serien funnits som veckoserie i Allers under ett par år. Under 70-talet föddes nya vecko- och ungdomstidningar och Agneta Tjäder trivdes i den nya miljön. Hennes byline var vanligt förekommande i Vecko-Revyn som snabbt växte bland unga storstadskvinnor.

Vecko-Revyn var under uppstartsåren mer än ett kändis- och livsstilsmagasin. Som reporter blev Agneta en av de första kvinnorna i Sverige som var med på en dygnslång sjunkbombsövning. Hon har senare beskrivit det som sin ”läskigaste” upplevelse.

Agneta Tjäder har skrivit ett tiotal böcker, den senaste om Bredgårdsmannen som kom ut under våren 2024. Den första boken författades under tiden i Stockholm. Den handlade om Drottningholms slott, gavs ut av Bonniers förlag och sålde i 50 000 exemplar. Flera av böckerna har varit av kulturhistorisk karaktär. Vågskvalp (med Jörgen Wester, för UT), Bygden runt sjön med Jan Töve, Bygden kring med Berget, om Kinnekulle, och Mölndalsån, från källan till drömmarnas kaj. Här ska också nämnas Herrgårdsliv på Torpa och Flickan från Ingenstans. Den senare om Birgit Th Sparre. En bok som nu till delar bildar underlag för en ny film.

Under flera av pensionärsåren lockade pilgrimsvandring till Santiago de la Compostela i Spanien. Några gånger under perioder på fem sex veckor, i sällskap med nära och kära. Vandringar varunder hon gjorde många spännande bekantskaper. Bland annat med tyska fotbollsstorheten Rudi Völler, vilket hon dock blev medveten om först efter hemkomst då bilder hamnade under maken Görans ögon.