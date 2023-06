”Youth is wasted on the young”, ungdomen slösas bort på de unga, hävdade bandet The Twelve Caesars i titeln till sitt debutalbum från 1998. Men denna soliga onsdagseftermiddag i Ulricehamn kunde inget var mer fel. En dag som denna får det slösas med hur mycket ungdom som helst på de unga. Detta är en dag då sorglösheten regerar och möjligheterna är oändliga. Och det ville Liv Andersson fira, genom att bjuda på balförfest hemma på altanen.