Men det hittills mest bekanta namnet i lineupen är Rättviks egen Marit Bergman, som senast syntes i tv-rutan under hösten säsong av Så mycket bättre. Med klassiska hits som This is the year och I will always be your soldier har sångerskan för evigt skrivit in sig i den svenska låtskatten. Och upphovsmakarna Ann och Anders Stenström verkar allt annat än besvikna över bokningen.