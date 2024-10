Just nu är det intensiv fas i införandet och jag har förståelse för den oro och stress som många känner – samtidigt finns det andra som ser fram emot att vi snart är i gång. När det gäller patientsäkerheten är det helt avgörande att den kan tillgodoses vid införandet. Förberedelserna för att kunna införa Millennium har pågått i flera år, samtidigt som första driftstarten är just starten – systemet kommer att justeras och utvecklas med ytterligare funktionalitet under hela avtalsperioden. Angående utbildningarna, så har stora insatser gjorts den senaste månaden för att förbättra materialet och på andra sätt öka förutsättningarna att få den baskunskap om systemet som utbildningen ska ge.