Jag har under de senaste åren läst artiklar efter artiklar där politikerna vill en sak och fullständigt skiter i vad de sakkunniga eller invånarna tycker. Vi har alla kunnat läsa om när hela stadens brandkår sakligt förklarar varför valet av den nya platsen av en brandstation inte är bra utifrån invånarnas säkerhet.

Vi har kunnat läsa om flera tusen namnunderskrifter för att inte bygga kulturhuset på Marknadsplatsen. Och nu senast hur en utredning som inte är rättfärdigar att lyfta in NUAB in i kommunen, varken ekonomiskt eller kompetensmässigt, ändå beslutas att genomföras. Politiken har vid tillfällen hävdat att de vill lyfta in näringslivsfrågorna för att få dem närmare, men i själva verket kommer konsekvensen av det hela bli att näringslivsfrågorna kommer komma längre ifrån företagare och de kommer har således ännu mindre chans att framföra deras åsikter till politiken. Näringslivet och turismen har redan förlorat ovärderlig kompetens. Hur ska politiken ”ta konsekvenserna senare” när kompetensen redan är borta?