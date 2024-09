Politiker – visa mod och säg nej till folkomröstning

Jo, det var många som skrev under namninsamlingen, men det var också oerhört många kommuninvånare som INTE skrev under den. Bara för att vi inte hörs så betyder det inte att vi inte tycker saker. Och kanske kommer även vi minnas vilka som röstade för eller emot en folkomröstning när det är dags att lägga röstsedlarna i valurnorna nästa gång (för att använda vissa av förespråkarnas retorik som skymtat i lokala forum under våren och sommaren).