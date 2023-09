Ulricehamnare kommer att kunna prova på att beställa en buss via appen "Buss on demand". Appen går att ladda ner men är inte tillgänglig än då Västtrafik själva håller på att testa och köra in sig på det nya konceptet. Bussen på bilden är en av Västtrafiks vanliga bussar som ingår i linjenätet. Foto: Linda Karlsson