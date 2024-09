Vi i föreningen Nej till vindkraft i vår närmiljö beskyller inte våra lokala politiker för att vara fega – det var en specifik handling vi ansåg vara feg just i ett specifikt ärende.

Henrik Erickson har rätt, åsikter gällande översiktsplanen skulle ha kommit in då den var ute på remiss. Har Henrik Erickson glömt bort att UT rapporterade om att cirka 400 skriftliga kommentarer kom in som krävde ett respektavstånd på tio gånger höjden samt 34 dBA vid husvägg? Varför avspeglades inte dessa åsikter överhuvudtaget i ÖP 2040? Här kan man fundera på om journalistiken brustit – att kraven kom in rapporterades av UT, men att tjänstemän och politik helt bortsåg från alla kommentarer – det rapporterades inte.